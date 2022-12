Juve | Moggi come il fantasma del Macbeth | ecco a chi è rivolta la sua arringa

La Gazzetta dello Sport

L'intervento di Lucianoall'assemblea dei soci della Juventus continua a far discutere. L'ex dirigente bianconero è tornato alla ribalta, riportando a galla anche la ferita mai completamente chiusa di Calciopoli. Ora ...I discorsi dell'ex presidente Andrea Agnelli e, successivamente, di Lucianohanno lasciato il ... Cuadrado è in scadenza di contratto a giugno con la© LaPresseIn ogni caso, a gennaio verrà ... Sorpresa, all'assemblea della Juve interviene anche Moggi: ecco cosa ha detto L'improvvisata di Luciano Moggi, ieri a Torino, con la difesa di calciopoli e gli attacchi rivolti al passato non sono naturalmente passati inosservati. Anzi. Oltre ...Se Luciano Moggi ha ringraziato pubblicamente Andrea Agnelli, gli Elkann prendono le distanze dallo show dell’ex dirigente bianconero ...