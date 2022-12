Internet | come trascorrono il tempo gli italiani online

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Da cinque lustri a questa parte, la vita dei cittadini di tutto il mondo è stata letteralmente modificata grazie ad, che ha migliorato, nella maggior parte dei casi, la quotidianità di ogni singola persona. E l’Italia, seppur in clamoroso ritardo rispetto ad altri paesi, ha compreso appieno quanto sia indispensabile la grande rete telematica, diventandone, nel corso dell’ultimo decennio, tra i maggiori fruitori su scala mondiale. D’altro canto, tanti cittadini del nostro paese sono, storicamente, abbastanza conservatori, tendono, perlomeno inizialmente, ad essere diffidenti alle novità. Ma non appena ne intuiscono i benefici, non ne possono più fare a meno. Ed anche, non è stata un’eccezione. Un elemento, più d’altri, ha contribuito a rendere più popolare la grande rete telematica: le applicazioni di messaggistica istantanea. Le app ...

