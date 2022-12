Infrastrutture | fonti Mit al Mezzogiorno | accelerazione per treni | metro e Av

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) È stato pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana il bando per la progettazione e il completamento dellapolitana di Salerno, dal valore di oltre 185 milioni di euro, di cui 70 milioni finanziati con i fondi del PNRR. Lo riferisconodel Mit.Si tratta in particolare della tratta Arechi – Pontecagnano che servirà un’area di grande interesse pubblico collegando i comuni dell’hinterland salernitano con l‘Università, il polo ospedaliero e l’aeroporto di Pontegnano. I lavori saranno ultimati, nelle previsioni, entro il 2026 e costituiranno un’opera di importanza strategica per il potenziamento dello scalo aeroportuale di Salerno – Costa d’Amalfi, con ovvie ricadute positive sul turismo e i collegamenti commerciali.Non è l’unica buona notizia su cui il Vicepremier e Ministro dellee dei Trasporti Matteo Salvini esprime ...

