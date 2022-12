Formazioni ufficiali Lecce-Varazdin | amichevole 2022

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ledi, sfida valida comeinvernale a una settimana dalla ripresa della Serie A. I salentini sono determinati a riscattarsi dopo la sconfitta nel recente test contro l’Udinese, pur essendo consapevoli che in impegni del genere il risultato passa in secondo piano. Nonostante l’avversario non sia di primo piano (attualmente occupa il quinto posto nella Serie A croata), guai a prendere sottogamba l’. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30 di mercoledì 28 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

TUTTO mercato WEB

Ad una settimana dalla ripresa delle competizioni, con il ritorno della Serie A, le duesi sfidano per limare gli ultimi dettagli alla ricerca della miglior forma fisica per non ...Ledi Manchester United - Nottingham Forest, sfida valida per la 17esima giornata di Premier League 2022/2023. Nonostante un avvio di stagione complicato, i Red Devils si trovano in ... Man United-Nottingham Forest, le formazioni ufficiali: le scelte di Ten Hag dopo l'addio di CR7 Serie B 2022/2023, 19a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Cittadella: azioni principali, statistiche e marcatori del match.Oggi, giorno del suo novantesimo compleanno, la Città di Arco consegna a Franco Viola il riconoscimento al merito sportivo Si è svolta martedì 27 dicembre, giorno del suo novantesimo compleanno, la ce ...