Formaggi grattugiati | trovate micotossine | tutto sullo studio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Cattive notizie per i consumatori italiani. Sono statetossine anche nei. Dopo i lotti di caffè ritirati in via precauzionale per il rischio di ocratossina, la stessa sostanza e un’altra micotossina, la sterigmatocistina, sono staterispettivamente nel 48,6% e nel 94,4% delle confezioni didi tipo “grana” nei supermercati in piccole ma significative quantità. La notizia riportata da alcuni siti italiani, come “Libero”, è il risultato di unodi Terenzio Bertuzzi dell’Università Cattolica di Piacenza, pubblicato sulla rivista Toxins e finanziato dai consorzi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Leggi anche l’articolo —> Addio al vero prosciutto di Parma? Cosa sta succedendo con Dop e Igp condotto dal professor Bertuzzi I ...