Dumfries in vendita? l’Inter pensa a Mazroui

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Potrebbe aprirsi con una cessione eccellente il calciomercato invernale dei nerazzurri. L’ Inter, infatti, starebbe seriamentendo di mettere il terzino olandele , Denzil, in, soprattutto in caso di una offerta irrununciabile da parte di qualche club della Premier League dove il giocatore vanta diversi estimatori. In tal caso, sarebbe già pronto il nome del sostituto, ovvero il terzino marocchino del Bayern Monaco Noussair Mazraoui.IN?:EREDE DELL’OLANDESE Malgrado l’intenzione delsia quella di cedere il giocatore soltanto a giugno, le ottime prestazioni fornite dallo stesso durante i recenti Mondiali in QAtar con la sua Nazionale, potrebbero far cambiare rapidamente gli scenari e preparare il terreno per ...