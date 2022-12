Cos' è la Fondazione ITSSI e come funziona

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La, conosciuta anche con il termineITS Servizi alle imprese, è un istituto in grado di preparare in modo approfondito delle figure che verranno inserite nel mondo della comunicazione, del marketing e dell'...

Ordine CDL Napoli

... il "gioco" di una vita inizia, si sviluppa e si conclude con una continua ricerca: lae ...'altro sono infatti gli spartiti teatrali, se non la regola interpretativa di un'opera Da ...Movimento sociale italiano:'è e cosa ha fatto Il Movimento sociale italiano è stato un partito ...in scena di Gianfranco Fini che verso la fine del 1993 da segretario porta alladel ... PUBBLICATA DALLA FONDAZIONE STUDI CDL LA GUIDA ... Il piano della Fondazione presieduta dall’ex ministro Renato Brunetta: «Per far vivere la città serve un valore aggiunto che non sa più generare». In arrivo la «Biennale della sostenibilità» ...Scontro attorno al partito politico di destra creato nel 1946 dopo l'omaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione dell'anniversario della fondazione.