Borgo Santa Fumia | Roma | strada dissestata | buche enormi e la disperazione di automobilisti e residenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’asfalto dissestato e lesono diventati un vero problema non solo per gli, ma anche per ciclisti, pedoni e, tra ruote spaccate, incidenti e rovinose cadute in bicicletta o a piedi. Visitare ildiè diventato pressappoco scomodo e pericoloso. Costituito da un’unicaprincipale, via di, ilcollega due arterie importanti per la Provincia di. Nasce dal Km 18 di Via Ardeatina e sfocia su Via Nettunense, all’altezza del bivio di Pavona.Da qualche anno, però, versa in uno stato di degrado per via delle, causa di molte gomme spaccate, rovinose cadute in bicicletta e pericolo costante per ...