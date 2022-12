Babylon | Damien Chazelle ha un filmato di due ore girato sul suo iPhone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il regista di, ha recentemente rivelato di aver provato a girare il film in due ore sul suo, con solo due attori scegliendo una location decisamente particolare., pellicola ambientata negli anni '20, dura più di tre ore, ma la versione originale del film disembra fosse decisamente diversa e molto più breve. Il regista ha condiviso infatti un aneddoto molto particolare riguardante il lavoro compiuto sul progetto. In una sessione di domande e risposte, prima dell'uscita nelle sale a Los Angeles, il regista ha rivelato, come riportato da EW, di averl'intero film usando solo due attori nel suo cortile.ha raccontato di aver ingaggiato sua ...

Malissimo anchediChazelle, tra i disastri dell'anno con 3.6 milioni incassati dopo esserne costati 80. Ma è il flop di Whitney a fare non poco rumore, perché i biopic musicali erano ...diChazelle Dal regista statunitense premio OscarChazelle, regista di e Whiplash , una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la ... Babylon, Damien Chazelle ha un filmato di due ore girato sul suo ... Il regista di Babylon, Damien Chazelle, ha recentemente rivelato di aver provato a girare il film in due ore sul suo iPhone, con solo due attori scegliendo una location decisamente particolare.Paul Schrader ha ammesso di essersi grattato la testa perplesso in più occasioni durante la visione di Babylon di Damien Chazelle per via della scarsa accuratezza della ricostruzione storica.