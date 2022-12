Angelo muore a 28 anni e i suoi organi salvano una ragazza e 3 bambini | la moglie | ‘Vi vorrei conoscere per raccontare ai miei figli che il loro papà era un eroe’

ilgazzettino.it

...friuli morto piancavallo morto pista sci morto snowboard notizie piancavallo Ultime Notizie... a Natale è natoEsplosione dopo la fuga di gas in casa: ferito un anziano a Porpetto Note ......di gas fuga gas porpetto notizie friuli notizie fvg notizie porpetto sores fvg Ultime Notizie... a Natale è natoEsplosione dopo la fuga di gas in casa: ferito un anziano a Porpetto Note ... Portogruaro, tragedia a Natale. Dopo il pranzo di festa, il malore improvviso: Roberto Angelo muore a 64 anni We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il filo che lega alcuni dei più tragici fatti del 2022: dagli imprenditori uccisi per un pugno di euro al motociclista travolto dopo la lite al semaforo ...