VIDEO Sci alpino | Mikaela Shiffrin vince il gigante di Semmering | 78° successo in Coppa del Mondo

(Di martedì 27 dicembre 2022)ha vinto ildi, prova valida per ladel2022-2023 di sci. La statunitense ha dominato la prima manche e poi ha ben gestito lo sforzo nella seconda, riuscendo a trionfare sulla neve austriaca con il tempo complessivo di 2:07.18. La fuoriclasse americana ha messo le mani sul 78mo sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, riuscendo a battere la slovacca Petra Vlhova di 13 centesimi. Il podio è stato completato dalla nostra Marta Bassino, capace di precedere la francese Tessa Worley e Federica Brignone.ha allungato in testa alla classifica generale, dove ora vanta 205 punti di vantaggio nei confronti della nostra Sofia Goggia e 255 su Vlhova: ...

Gli highlights del gigante femminile di Semmering , che ha visto trionfare Mikaela Shiffrin davanti alla slovacca Petra Vlhova e alla nostra Marta Bassino. Settantottesima vittoria in Coppa del Mondo ... VIDEO Sci alpino, Marta Bassino 3a nel gigante di Semmering: riviviamo la gara dell'azzurra Gli highlights del gigante femminile di Semmering, che ha visto trionfare Mikaela Shiffrin davanti alla slovacca Petra Vlhova e alla nostra Marta Bassino.Ennesimo capolavoro di Mikaela Shiffrin, che ha conquistato il gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del mondo di sci alpino. La statunitense, alla 78^ vittoria in carriera, preced ...