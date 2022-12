Sci alpino | startlist gigante Semmering 2022 | orari 28 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) Mancano ormai poche ore al via del secondo slalomfemminile di, indomani a partire dalle ore 10.00 (seconda manche alle 13.00) e valevole per la Coppa del Mondo di sci-2023. La pista Panorama ospita dunque la seconda gara consecutiva tra le porte larghe, dopo il trionfo odierno di Mikaela Shiffrin davanti a Petra Vlhova. Italia che sogna in grande con Marta Bassino e Federica Brignone, candidate al podio e alla vittoria, mentre tutte le altre azzurre dovranno salire di colpi per ambire alla seconda manche e quindi all’ingresso in zona punti.molto alti per le varie Asja Zenere (n.39), Roberta Melesi (n.43), Annette Belfrond (n.63), Elisa Platino (n.55) e Laura Pirovano (n.66). Lo slalomfemminile di ...