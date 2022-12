Real Madrid | Davies nel mirino

MilanLive.it

"Benzema poteva essere disponibile dagli ottavi. Perché lo hai fatto tornare indietro così presto". Se lo chiede Karim Djaziri, agente dell'attaccante francese del, tornando ad alimentare le polemiche per la rinuncia del ct della Francia, Didier Deschamps, al suo assistito. Djaziri ha postato sul suo profilo social l'immagine della risonanza che ...Il fantasista ex -è da tempo uno dei calciatori favoriti di Massimiliano Allegri che tante volte ha intrecciato il proprio destino con lui. DA MALAGA A CARDIFF - Il primo confronto fu ... Via dal Real Madrid a zero: il Milan c’è, ma occhio al PSG La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il fantasista potrebbe essere usato come carta per raggiungere un top player nerazzurro, a restare a bocca asciutta potrebbero essere proprio i rossoneri ...