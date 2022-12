Omicidio nell’Agrigentino | muratore colpito a coltellate

(Di martedì 27 dicembre 2022)a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, dove unè statoal culmine di una lite. I carabinieri hanno fermato un pensionato per l'. La vittima si chiamava Carmelo Contarini e aveva 51 anni. Il pensionato fermato, G.F., ha 66 anni e in questo momento si trova in caserma.

L'uomo è stato ritrovato per strada nella stessa via dell'Carmelo Contarini, muratore 51enne di Cattolica Eraclea,, è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in unsarebbe scaturito, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all'alcool. I carabinieri hanno ... Omicidio nell’Agrigentino, uomo ucciso a coltellate: arrestato 66enne