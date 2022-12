Natale e televisione | un doppio supplizio | lo strepitoso sfogo di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una confessione involontariamente un po' blasfema, di cui mi scuso coi ferventi cattolici. A me ilnon piace perché commemora la nascita di un grande uomo morto quasi duemila anni fa, quindi lo conosciamo per sentito dire. Ma non è con lui che ce l'ho, ci mancherebbe. Prima lo crocefiggono senza un vero perché, e si tratta di una atroce tortura, poi lo festeggiano. Un minimo di coerenza sarebbe gradita. Il problema è che ilnon serve a ricordare Gesù (che meriterebbe una riflessione). Cosa c'entrano i cenoni della vigilia, con relative abboffate di cibo, col sacrificio di un martire che si dice addirittura essere stato figlio di Dio? Non capisco la relazione tra un tragico decesso col consumo smodato di panettoni e bottiglie di spumante. Sarò scemo ma me ne sfugge il senso.CIBO E CIANCE Anche a casa mia, che non è un tempio pieno di ...