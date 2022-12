Monreale | appartamento in fiamme il giorno di Natale | nonni salvati dai nipoti

(Di martedì 27 dicembre 2022) Per la signora Rosaria Fasone e per la sua famiglia quella didoveva essere una giornata di festa, circondata daie dai figli, invece un incidente del tutto inaspettato ha rovinato tutto: erano circa le 17:45 del 25 dicembre quando in una delle stanze da letto della casa quello che si pensa essere stato un cortocircuito, ha scatenato un incendio che in poco tempo ha trovato strada tra mobili e indumenti. Divorata dal fuoco la stanza da letto, danneggiati due bagni attigui. Il fatto è avvenuto a fondo Pasqualino, nella frazione di Aquino. Il primo segnale che ha allertato la famiglia riunita in salone è stato lo scatto del salvavita, seguito dal denso odore di fumo proveniente dalle stanze da letto. La fonte dell’incendio è stata presto individuata dal fratello della proprietaria, Mauro Fasone, mentre i ...

