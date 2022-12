Malpensa | tamponi in aeroporto per chi arriva dalla Cina | “Non è obbligatorio | ma serve per studiare le varianti”

(Di martedì 27 dicembre 2022)inper chi atterra con un volo proveniente: atorna lo spettro del Covid, dopo le notizie provenienti dall’Asia sull’aumento vertiginoso di casi di infezione. Da ieri, 26 dicembre, su richiesta dell’Ats dell’Insubria, i passeggeri vengono testati alla ricerca del Sars-Cov-2. Quello diè l’unicoin Europa ad aver adottato questa precauzione, anche per chi deve fare semplicemente scalo e ripartire. La stessa struttura, con un avviso pubblicato sull’homepage del suo sito in cui si rimanda per ulteriori informazioni al sito del ministero degli Esteri “Viaggiare sicuri”, ha comunicato che il regolamento è “immediatamente valido” e resterà in vigore fino al 30 gennaio 2023. La Regione Lombardia ha specificato a scanso ...

Adnkronos

"A causa di una nuova normativa Covid - 19, informiamo i passeggeri che all'arrivo aè ...da palazzo Lombardia fanno sapere di aver eseguito "nella giornata di ieri - 26 dicembre - 90...Quasi tre anni dopo l'arrivo del Covid da Wuhan, si torna a fare ia chi entra in Italia dalla Cina atterrando con l'aereo a. A proporre il tampone ai viaggiatori che sbarcano è il personale sanitario di Ats Insubria, che d'accordo con la Direzione ... Covid, a Malpensa tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Regione Lombardia richiede un tampone molecolare a chi arriva in volo a Malpensa dalla Cina, tampone che comunque non è obbligatorio. Si tratta di una misura di prevenzione che serve anche ad accertar ...