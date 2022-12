Liverpool | colpo Cody Gakpo | arriva dal PSV | c’è l’annuncio

(Di martedì 27 dicembre 2022)improvviso del, che si aggiudica le prestazioni di, il giovane attaccante olandese che è stato assoluto trascinatore della sua Nazionale ai recenti Mondiali di Qatar.dell’accordo raggiunto è stato dato dal PSV, che ne deteneva il cartellino, tramite i propri profili social. “PSV ehanno raggiunto l’accordo sulla proposta di trasferimento di. L’attaccante 23enne partirà immediatamente per l’Inghilterra, dove verrà sottoposto alle necessarie formalità per completare il trasferimento”, si legge. SportFace.

Tag24

La rete dell'1 - 2 arriva qualche minuto più tardo, al 59 , con uno splendidodi testa ... Il, con questo successo, sale al sesto posto con venticinque punti. L'Aston Villa invece rimane ...La formazione allenata dal tecnico italiano è passata in vantaggio grazie aldi testa di Adam ... Ancor prima della sosta per i Mondiali, l'exè stato una pedina fondamentale dello ... Aston Villa-Liverpool 1-2: Watkins accorcia per i Villans • TAG24 Premier League 2022/2023: Salah, Van Dijk e tanto spettacolo: il Liverpool batte l'Aston Villa 2-1. La cronaca della partita ...Il Liverpool è tornato in campo nel match delle 18:30 del Boxing Day: l'avversario di turno era l'Aston Villa di Emery ...