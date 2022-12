LIVE Sci alpino | Gigante Semmering 2022 in DIRETTA | domina Shiffrin | le azzurre inseguono a meno di un secondo

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30 10.20: Sempre lontana dal palo l’austriaca Siebenhofer che chiude a 2?72 dalla testa. Ora Frasse Sombet 10.20: Ritardo di 1?48 per Siebenhofer all’intermedio 10.18: Ritardo pesante per la norvegese Stjernesund che chiude all’undicesimo posto a 2?01 dalla testa 10.18. All’intermedio Stjernesund ha un ritardo di 1?12 10.17: E’ ottava la svizzera Gut-Behrami che disputa una buona seconda parte di gara e chiude a unesatto da. Ora Stjernesund 10.16: 7 decimi di ritardo per Gut-Behrami all’intermedio 10.15: Accumula un distacco pesante la svizzera Gisin che è ultima, nona a 1?29 dalla vetta. Ora ...