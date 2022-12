In questa chiavetta tutte le prove Moggi | bomba su Calciopoli

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) È una ferita che non si rimarginerà mai. Nemmeno all'alba dei suoi 85 anni. Lucianorompe il silenzio. "Dato che io sono uno abituato a vivere e non a esistere, continuo a combattere per. Noi siamo considerati colpevoli di cose che hanno fatto altri. Ho qui unache finalmente è completa di tutto". Intervenuto durante l'assemblea degli azionisti della Juventus (lui detiene una minima parte), l'ultima presieduta da Andrea Agnelli, l'ex dirigente della società bianconera ha svelato l'ennesima storia di una saga interminabile, contenuta all'interno di unaUsb. "Carraro diceva che la Fiorentina non poteva retrocedere e neanche la Lazio, ma chiedeva di non aiutare la Juventus prima di una partita contro il Milan. E ci sono le registrazioni di Meani che parla degli arbitri. Le ...