Il rapporto Cina-Russia cresce e conviene a Pechino

(Di martedì 27 dicembre 2022) A trecento giorni di distanza dall’invasione russa dell’Ucraina, da, il ministro degli Esteri Wang Yi traccia il perimetro delle relazioni con Mosca. Il, spiega il capo della diplomazia cinese (che chiaramente parla secondo i dettami del Partito/Stato), va avanti e si sta anche rafforzando. Ma aggiunge, qualcosa del genere è in corso anche con l’Unione europea, perché lasta lavorando per evitare lo “scontro tra blocchi”, ossia il confronto tra modelli — democrazie contro autoritarismi. Wang sottolinea che il dialogo con lanon è solidarietà — su quanto sta facendo in Ucraina — e segue un solco già tracciato dal leader Xi Jinping. La narrazione che esce daserve a colpire Washington, che con l’amministrazione Biden ha elevato i valori democratici a vettore di ...

