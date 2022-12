Godersi le feste | le diete folli dopo Natale non fanno bene al metabolismo

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 27 dicembre 2022) Life&People.it Nonostante ilsia per definizione un momento di comunione e affetto, per molti lesono un vero e proprio fattore di stress. E non solo per la folle corsa al regalo, per gli addobbi e per l’allestimento del menù. No, anon siamo tutti più buoni: tra i commenti maligni dei parenti, la pressione dell’essere all’altezza delle aspettative e il terrore di salire sulla bilanciaessere sopravvissuti a decine di pranzi e cene luculliane, la tensione può essere decisamente pesante. Ma perché rinunciare ai piaceri delper la paura di quello che arriverà– ossia la temutissima dietale? In fin dei conti, il giudice più severo non siamo che noi stessi.tutto, il ...