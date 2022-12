Agenzia ANSA

I viaggiatori provenienti dallla Cina in arrivo insaranno obbligati a fare un test Covid a partire da venerdì, e i positivi dovranno sottoporsi ad una quarantena di 7 giorni, in previsione di un'accelerazione del flusso di turisti verso ...Le nuove misure delapprofondimento Covid India, allerta per varianti in arrivo da Cina Per entrare in, dal prossimo venerdì 30 dicembre, i viaggiatori provenienti dalla Cina ... Giappone, obbligo di test Covid per chi arriva dalla Cina - Ultima Ora I positivi dovranno sottoporsi ad una quarantena di 7 giorni, in previsione di una accelerazione del flusso di turisti verso Tokyo, e l'ambiguità di Pechino sul numero di contagi ...Dopo il boom di contagi Covid in Cina e il giallo sul numero di casi e decessi, il Giappone ha deciso di introdurre l’obbligo di test a partire ...