Florida | piovono iguane congelate dagli alberi | “Fate attenzione”

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’ondata di freddo che ha colpito gli Stati Uniti sta mettendo in pericolo ledella, che cadono. Non è la prima volta però che i cittadini si trovano davanti a una pioggia di. A spiegare il fenomeno a Newsweek è il dottor William Kern, professore ed esperto di rettili presso l’Università della: “Lesono animali a sangue freddo e di notte senza il sole che fornisce calore, diventano torpide, incapaci di muoversi”. Ma, per quanto potrebbe sembrare, non sono morte. È per questo che si raccomanda ai cittadini di non prenderle mai a mani nude, perché potrebbero gravemente ferire braccia e mani. È preferibile indossare guanti di pelle o una pala per spostarle al sole. In questo modo le ...

ilmattino.it

... ossessioni strillate da un cuore dilaniato, e agli episodi più puramente emocore di '...le band della scena italiana inizieranno a moltiplicarsi esponenzialmente (fino a consolidare una...... e un lungo approfondimento sulla polemica tra il governatore repubblicano della, Ron De ... non solo il regime degli ayatollah fornisce i droni kamikaze chesu Kiev e le altre ... Ronan Vibert, morto l'attore di Saving Mr.Banks: aveva 58 anni, lottava contro una malattia We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...