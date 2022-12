Cacciatori sparano a un' asina e verso un centro di riabilitazione | ospiti costretti a fuggire

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una storia di ordinaria follia - se non di idiozia criminale - e di diprezzo totale non solola natura ma anche nei confronti degli esseri umani e, come aggravante, di quelli più indifesi. Deifuori controllo hanno sparato a...

Today.it

Un comportamento vigliacco che non fa onore a nessuno, nemmeno naturalmente agli altriche sono a conoscenza dei fatti ma tengono rigorosamente le bocche cucite''. Contenuto sponsorizzato ...''Sono oramai diverse le segnalazioni che giungono da diverse località della Tuscia che parlano diche abusivamenteai cinghiali in maniera non autorizzata a poche decine di metri ... Cacciatori sparano a un'asina e verso un centro di riabilitazione ... Il povero animale era utilizzato nel centro per terapie. Il criminale, vestito da militare, è fuggito subito dopo e ha utilizzato un'arma a canna liscia non identificabile ...VICENZA. I pallini hanno colpito al volto un'asinella e gli spari hanno spaventato anche gli ospiti della struttura, un centro di terapia che utilizza gli animali per aiutare le persone in cura. La no ...