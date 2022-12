Ballando con le Stelle | un volto del cast dice addio | il messaggio polemico infuoca i social

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non accennano a placarsi le polemiche sucon le, neanche dopo la fine: un altro, infatti,alla trasmissione. Attraverso un duro sfogo contro il programma, pilastro di Rai Uno, il diretto interessato non le ha mandate a dire: ecco infatti cosa è successo. L’ultima edizione dicon leandata in onda, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

"Selvaggia si batte per le giuste crociate a favore delle donne ma le detesta tutte" . Parola di Guillermo Mariotto . L'edizione 2022 dile stelle è finita ma non gli strascichi polemici che da giorni ormai tengono banco, tra recriminazioni, attacchi al vetriolo, prese di posizione di concorrenti e ballerini che contestano ...Pov: è venerdì pre vigilia di Natale , sta per andare in onda la finale di "le stelle " e sei felice. Ecco, diciamo che all'interno del Teatro Delle Vittorie, tutto si può dire tranne che sia stata respirata serenità. La puntata che è andata in onda ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ballando con le Stelle è finito, ma le polemiche continuano. Se la diciassettesima edizione è stata quella contraddistinta dalle liti, beh sappiate che queste non si sono ancora ...