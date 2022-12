Autobus precipita nel fiume dopo un volo di 30 metri | trovato il corpo di una donna

l'Adige

Sette morti in Spagna iin un incidente avvenuto sabato sera in Galizia, dove unè caduto nel fiume Lérez da un ponte a Cerdedo - Cotobade. Il mezzo precipitato per 40 metri. Ci sono solo 2 sopravvissuti, il conducente, di 63 anni, e una passeggera, che è riuscita a dare l'...Le autorità spagnole affermano che le cause della caduta dell'dal ponte non sono ancora chiare, ma il presidente della regione Alfonso Rueda ha suggerito come probabile causa il maltempo di ... Autobus precipita da un ponte in Galizia, sei morti: a bordo parenti di detenuti Il bus trasportava familiari in visita ai detenuti di un carcere della zona: sette le vittime della tragedia avvenuta in Spagna ...È salito a sette il bilancio delle vittime dell'incidente di un autobus, avvenuto nella notte di Natale, in Galizia (Spagna). Solo due i sopravvissuti: una donna e l'autista del bus. Probabilmente, co ...