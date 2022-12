ULTIM’ORA Juventus | scelto il nuovo CdA | ora è ufficiale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il cambiamento radicale in casaè iniziato con le dimissioni di tutto il Consiglio di Amministrazione lo scorso 28 novembre. I bianconeri sono al centro di indagini della Procura Federale per il caso “Prisma” e si è deciso di cambiare l’intero CdA per evitare ulteriori problemi. Maurizio Scanavino: ecco ilConsiglio di Amministrazione La, sul proprio sito, ha annunciato ufficialmente ilConsiglio di Amministrazione. “Torino, 26 dicembre 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti diFootball Club S.p.A. (“” o la “Società”) che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una ...

Social Media Soccer

, già ufficiale il nuovo CDA: il club, infatti, ha dato i nomi dei nuovi componenti della dirigenza: i dettagli. Ufficiale il nuovo Cda bianconero che sarà composto da alcuni dei nomi che ...Calciomercato, adesso è ufficiale: rinnovo fino al 2026 per la gioia di tutti: i dettagli dell'operazione. Lasi appresta a consolidare un altro dei giocatori in rosa. Trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2026 con benestare di tutte le parte in causa. Roma e Juve da record: per la prima volta due italiane in Women's ...