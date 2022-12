Sette detenuti evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano | due giovani ripresi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 dicembre 2022). Una giornata di Natale che ricorderanno al“Cesare” di, dove domenica 25 dicembre sono, due dei quali già. Forse approfittando di lavori in corso da tempo nel penitenziariodio dei ranghi ridotti della polizia penitenziaria nel giorno di Natale,ssimisonoattorno alle 16,30 di domenica 25 dicembre. Pare che la via d’uscita sia un varco nel muro. Due deifuggitivi sono già stati. Per gli altri cinque sono in corso ricerche a tappeto. Nelle ore successive alla fuoriuscita ...