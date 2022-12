Serie A | Fiorentina | ultimi giorni di riposo prima del test con la primavera

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ultime ore diper i giocatori dellache sono attesi da domani dalla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di campionato del 4 gennaio contro il Monza. Dopo quattrodiper le festività natalizie, Castrovilli e compagni si ritroveranno al centro sportivo ‘Davide Astori’ per riprendere la preparazione, con alcuni elementi che, reduci da infortuni, saranno da valutare. In particolare verranno tenuti sotto osservazione gli esterni offensivi Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, con quest’ultimo operatosi alla schiena un mese fa e che ha tempi di rientro in gruppo ancora lontani. Atteso a Firenze solo intorno a Capodanno, il centrocampista Amrabat, impegnato fino a novefa col suo Marocco nel Mondiale in Qatar.della sfida con il Monza per la ...