Sbranata dai suoi due rottweiler mentre prepara il pranzo di Natale | morta 68enne

(Di lunedì 26 dicembre 2022)daidue. Una donna è stata aggredita e uccisa daicani. Una tragedia assurda quella successa a una, Iolanda Besutti, ieri 25 dicembre, a Concordia nel modenese. “Stavamondo ildi, davvero non ho idea di cosa sia successo”. Sono le parole della figlia della vittima, Alessandra, sconvolta e sotto choc. I fatti Era la tarda mattina di ieri, 25 dicembre, sì è consumato il dramma nel giardino di una villetta in via Santi. La, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, è stata aggredita edaicani. La donna, è stata trovata in gravi condizioni dai familiari rientrati a casa. Ma quei due ...

