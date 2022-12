Quando pagano le pensioni a gennaio 2023 | consulta la data e la perequazione - GUIDA

Gazzetta del Sud

le pensioni a gennaio 2023, ecco la data e la perequazione - GUIDA Per disposizione di legge , nel solo mese di gennaio l'erogazione delle prestazioni viene eseguita il secondo giorno ...Il punto centrale della contesa risaliva al 941 ,per la prima volta aveva incontrato Ottone. o meglio l'estorsione, prevedeva una bella cifra da consegnare a quel popolo ancorain ... Quando pagano le pensioni a gennaio 2023, ecco la data e la perequazione - ISTRUZIONI La definizione agevolata vuole smaltire il lavoro delle autorità alle prese con decine di migliaia di impugnazioni e portare introiti all’erario. Come funziona la sanatoria delle liti pendenti ...Dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022 è determinata in misura pari al 7,3%. Il disegno di ...