Paola Caruso magrissima dopo la disgrazia accaduta a suo figlio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 dicembre 2022)non ha ancora spiegato cosa è successo a suo. Al piccolo Michele èunamentre lui e la sua mamma erano in vacanza in Egitto. E’ stataa raccontarlo nei giorni scorsi mostrando la sua preoccupazione ma senza aggiungere molto se non che si trattava di cose gravissime. Ha lasciato anche intendere che c’è forse un’azione legale in corso ma soprattutto che era molto preoccupata per suo, per le terapie fatte e che dovrebbe ancora fare, per i controlli a cui l’hanno sottoposto. Niente di chiaro,ha spiegato che non poteva dire molto e soprattutto che ancora non era pronta a parlarne. I follower preoccupati non hanno ricevuto ulteriori informazioni e lei ...