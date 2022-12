Natale 2022 | lettera di Rocco Commisso

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Cara Famiglia Viola, a nome mio e della mia famiglia vorrei augurare di cuore a tutti voi Buone Feste! Ilè stato un anno importante per tutti coloro che amano la Fiorentina. Dopo 3 anni passati insieme, grazie a una straordinaria cavalcata in campionato, a maggio della scorsa stagione abbiamo conquistato la partecipazione in Europa.Abbiamo sofferto e lottato insieme e alla fine siamo riusciti a raggiungere un obiettivo a cui in pochi, a inizio stagione, credevano. Questo campionato è iniziato con qualche difficoltà, abbiamo dovuto affrontare molti impegni e tante partite una dopo l’altra, ma grazie al lavoro e alla professionalità di tutti, negli ultimi mesi abbiamo ritrovato la squadra che i nostri tifosi desiderano e che vogliono vedere lottare in campo, sempre. Proprio ai nostri tifosi voglio rivolgere un pensiero speciale. Anche nelle difficoltà ci sono ...

