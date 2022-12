L’evasione di Natale dal carcere di Milano e i dubbi sulla sicurezza delle strutture penitenziarie

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic –“di” dal“Cesare Beccaria” diè stato l’evento sconvolgente che ha coinciso con le festività. Un evento non così inatteso, stando al parere di alcuni addetti ai lavori. Evasione di: scappano in sette, ripresi due Come riporta l’Agi, a scappare sono stati in sette, tre dei quali maggiorenni.diriguarda ilper minorenni “Beccaria” di. Una fuga scandita da eventi quasi cinematografici: all’interno della struttura sono state appiccate le fiamme in un’intera sezione di quattro stanze. I ragazzi avrebbero approfittato dei lavori in corso per aprire un varco nella recinzione e scavalcare il muro di cinta. Due di loro sono stati recuperati nel giro di ...