Juventus | scelto il sacrificio di mercato | c’è un solo problema

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il calciodellasarà particolarmente oculato. I movimenti dei bianconeri sono sotto la lente d’ingrandimento della Procura e ogni acquisto o cessione sarà studiato nei minimi dettagli. Per la società piemontese sarà importante rientrare nei parametri economici per tenere sotto controllo i bilanci ed evitare nuovi problemi. Per ogni acquisto ci sarà bisogno di una cessione, possibilmente a cifre molto importanti e soprattutto dei calciatori che guadagnano di più. CalcioMcKennie (Getty Images)CalcioJuve: McKennie è il sacrificabile Secondo quanto riferisce TMW, il sacrificato di lusso possibile già a gennaio è Weston McKennie. L’americano non è fondamentale nel gioco di Massimiliano Allegri che preferirebbe cedere l’ex Schalke04 piuttosto che Adrien ...

TUTTO mercato WEB

... Gianluca Ferrero è statoda Elkan come presidente, chiamandolo a formare un CDA composto da esperti e di professionisti, con il compito di difendere la. Laureato in Economia e ...... John Elkann lo hacome presidente, chiamandolo a formare un CdA composto da esperti e di professionisti, con il compito di difendere la. E' anche vice - presidente della Banca del ... Juventus, verso il 18 gennaio: Exor ha scelto i 5 candidati per la nomina nel Consiglio d'Amministrazione Non ci penso, ma se dovessi andare via spero che sia per un altro grande club" 26.12 09:06 - L'EX - Gattuso: "Ho scelto il Valencia perchè lo reputo un grande club come Milan e Napoli, Cavani è un ...La Juventus ha reso nota la lista dei nomi proposti per formare il nuovo Consiglio di Amministrazione del club: chi sono i cinque candidati ...