Evasione dal carcere Beccaria di Milano | Salvini | “Mettere in sicurezza le strutture” Ma Sala lo attacca

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) “Non è possibile evadere così semplicemente”: il ministro delle infraMatteocommenta a margine di una visita alla fondazione ‘Eris Onlus’ a Limbiate, in Brianza, la fuga di sette detenuti delminorile “Cesare” di. Tre sono già stati rintracciati dalle forze dell’ordine e hanno fatto rientro nella struttura, uno si era nascosto a casa della nonna. Per gli altri quattro, invece, continuano le ricerche. “Ringrazio le forze dell’ordine per quello che stanno facendo in queste ore che per molti sono di gioia, di pranzi, di cene. Però per chi indossa una divisa sono di fatica, di lavoro e di impegno”, ha detto il leader della Lega. “Ci sarò oggi per incontrare il direttore – ha annunciato – per capire comein maggiore ...