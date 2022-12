Calendario scherma 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilsarà un anno molto importante per la. Comincerà, infatti la corsa verso le Olimpiadi di Parigi 2024, con la fase di qualificazione che scatterà ad aprile con le ultime gare di Coppa del Mondo della stagione e poi soprattutto con il Mondiale di Milano del mese di luglio. La rassegna iridata milanese è l’obiettivo principale della prossima stagione per laazzurra. Il Mondiale di casa non si può assolutamente fallire e l’Italia vuole essere grande protagonista, cercando di vincere il medagliere e lanciando un segnale importante a tutte le nazioni avversarie in vista dei Giochi Olimpici dell’anno successivo. Sarà un lungo avvicinarsi al Mondiale di Milano, perchè nelsi tornerà in pedana già da gennaio. Tutte le armi protagoniste fin da subito, con appuntamenti in giro per il mondo, toccando ...