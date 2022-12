Cagliari | forfait di Muzzi per malattia | in panchina c’è Pisacane

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roberto, allenatore ad interim del, non ci sarà inper la sfida con il Cosenza per problemi di salute Roberto, team manager e allenatore ad interim del, sarà assente quest’oggi a causa di un problema fisico che l’ha costretto a dareall’ultimo minuto. Sulladei rossoblù siederà Fabiocome suo sostituto – come comunicato dalla società tramite i propri canali social. Questo il post: A causa di una colica renale accompagnata da febbre alta Robertonon potrà essere inall’Unipol Domus per-Cosenza. Il ruolo di allenatore responsabile sarà ricoperto da Fabio.—...