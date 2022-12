Adesso le multe stradali sono digitali ma pochissimi sanno pagarle | guida come fare

Today.it

... che nel secondo decreto Pnrr varato ad aprile di quest'anno aveva introdotto lea far data ... direttore di Confesercenti Forlì, che, per questo, punta nuovamente il dito sui costi: "la ...Sono escluse anche leche, sempre a vantaggio dei Comuni , hanno comminato le Polizie Locali. ... serientrano nella cancellazione d'ufficio delle cartelle, finiranno con l'essere ... Covid, multe per i no vax rinviate: cosa succede adesso Storia di come la piattaforma di pagamenti digitali nata per dare più potere e libertà agli individui è diventata uno dei pilastri del nuovo sistema di credito sociale ...Meloni premier, una legge di Bilancio prudente che non sfascia, tiene a galla e scusate se è poco. Meloni ragioniere improbabile e impotente dei conti pubblici: il lungo elenco dei vorrei ma non posso ...