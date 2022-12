USA | violenta tempesta invernale interrompe i viaggi di Natale

(Di domenica 25 dicembre 2022) Unasta creando molti disagi negli USA. Da nord a sud il 60% della popolazione, circa 200 milioni di americani, è sotto allerta meteo per quello che si preannuncia come ilpiù freddo degli ultimi 40 anni.negli USA Una potente, soprannominata “Bomb Cyclone”, continua ad avvolgere gran parte degli

