Le 5 frasi del 2022 di Lele Adani

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 dicembre 2022) Le migliorididel, non nelle sue occasioni più controverse, ma la versione moderata e competente Avvertenza doverosa, qui non troverete le polemiche nelle quali l’opinionista della Rai, nonché animatore della Bobo Tv, ha creato o nelle quali vi si è trovato in mezzo nel corso del. E neanche estratti delle immaginifiche telecronache durante Qatar, Messi che dribbla i cammelli, i ringraziamenti a Dio e agli dei del calcio, la lacrime argentine. Qui c’è l’“moderato”, l’analista di calcio, che sulla pagina scritta approfondisce con calma e competenza. Perché tutto si può dire di lui, personaggio alquanto divisivo, ma non che non abbia il gusto e la capacità di raccontare il calcio. 1 – «Credo che il Napoli sia una squadra ...