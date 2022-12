Kiev | respinti nuovi attacchi russi | oltre 90 in un giorno Colpito il Lugansk | sette feriti a Donetsk

Agenzia ANSA

Le forze ucraine hanno respinto nella giornata di ieri diversi attacchi russi in varie località dell'oblast di Kharkiv, in quello del Lugansk e nella regione del Donetsk. Tre sminatori ucraini sono stati uccisi dall'esplosione di un ordigno nella regione di Kherson, a Zhytomyr, a ovest di Kiev, nel nord dell'Ucraina. La guerra in Ucraina non si ferma neanche il giorno di Natale. L'attacco russo di ieri alla città ucraina di Kherson, recentemente riconquistata, ha ucciso almeno 10 persone.