(Di domenica 25 dicembre 2022)- L'appuntamento è confermato.dopo Natale, lariparlerà con l'agente di Davidee il Sassuolo per dare un importante impulso all'operazione "come back", che è tornata d'...

Corriere dello Sport

Ci sono una serie di fattori che hanno contribuito, in questo periodo, alla riapertura del file. Il primo: il giocatore rimasto in contatto con il gm giallorosso e determinato a tornare ...Viste le difficoltà nell'arrivare adel Sassuolo chetanto a Roma e Juventus, l'Inter sarebbe interessata a Carlos Alcaraz del Racing . Il costo del cartellino del giocatore argentino ... Frattesi piace a Mourinho, l'obiettivo della Roma è chiudere subito I giallorossi parleranno con l'agente del centrocampista tra Natale e Capodanno: si cerca la quadratura con il Sassuolo ...Eldor Shomurodov è sempre più lontano dalla Roma, ma non arriverà a Monza. L'attaccante uzbeko piace a Fiorentina, Sampdoria e ...