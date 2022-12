E’ morto Fabian O’Neill | “il mago” ex Juve e Cagliari aveva 49 anni

(Di domenica 25 dicembre 2022) Natale di lacrime per il mondo del calcio: èl’ex calciatore dintus e. L’ex centrocampista era ricoverato in terapia intensiva da alcuni giorni nella clinica Medica Uruguaya di Montevideo,49. Era malato da tempo a causa delle ripercussioni di una vita condizionata dall’abuso di alcol. Chi eraè stato un ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista. E’ cresciuto nelle giovanili del Nacional, si dimostra subito un calciatore di ottimo livello. Nel 1995 l’arrivo in Italia, al. Gioca 5 stagioni consecutive e colleziona 120 presenze. Nel 2000 il passaggio allantus, è l’occasione ...

Corriere dello Sport

O'Neill èalle 12,55 di oggi, 25 dicembre a Montevideo, nella clinica Medica Uruguaya dove era stato ricoverato in fin di vita nelle scorse ore. Aveva solo 49 anni. A dare la notizia ...O'Neill, detto 'il mago', talentuoso centrocampista uruguaiano ex Cagliari (1995 - 2000) e Juventus (2000 - 2002). Per pochi mesi nel 2002 passò anche da Perugia. O'Neill era stato ... Lutto nel calcio, è morto Fabian O'Neill Lutto nel mondo del calcio. L'ex giocatore del Cagliari e della Juventus Fabian O’Neill è venuto a mancare nelle scorse ore dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a Montevideo. A dare ...Era stato ricoverato nelle scorse ore per una sofferenza cronica a livello epatico: oggi giunge la triste notizia ...