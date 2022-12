Covid oggi Lazio | 2 153 contagi e 2 morti A Roma 1 246 casi

Tiscali Notizie

Numerinel Lazio, il bollettino di Natale Sono 2.153, 60 in più da ieri, i contagi da coronavirus nel Lazio, 25 dicembre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 2 morti. A Roma segnalati 1.246 casi. In totale, i positivi nel Lazio sono stati individuati su 14.011 ...nel Lazio su 961 tamponi molecolari e 13.060 tamponi antigenici per un totale di 14.011 tamponi,...dall'Assessore al termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per il- ... Covid oggi Sardegna, 220 contagi: bollettino 25 dicembre Luminarie e alberi di Natale, insieme a villaggi ed eventi. Dopo le restrizioni per il coronavirus dell'anno scorso torna un Natale più .... Domina su piazza Venezia l'albero green che, acceso come da ...Roma, 25 dic. (Adnkronos) - Sono 2.153, 60 in più da ieri, i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 dicembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti.