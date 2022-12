Buttano un uomo nel cassonetto e postano il video su Tik Tok Antoniozzi FdI | “Servono pene esemplari”

ilmattino.it

In un video pubblicato su tiktok un gruppo di ragazzi chiude un uomo, presumibilmente un soggetto fragile, in un cassonetto, per poi rovesciarlo in strada. Succede a Fuorigrotta, in provincia di Napoli. A denunciare il filmato il deputato di Europa Verde,