Sci alpino | quando ricomincia lo sci? Orari e programma prossime gare a Bormio e Semmering

(Di sabato 24 dicembre 2022) Dopo la pausa natalizia ritornerà la Coppa del Mondo di, con gli ultimi appuntamenti del 2022. Le donne saranno impegnate addirittura per tre giorni dal 27 dicembre a, mentre gli uomini saranno protagonisti asulla mitica Stelvio per una due giorni (senza comprendere le prove) all’insegna della velocità. Doppio gigante ed uno slalom a, che recupera anche la gara cancellata all’esordio a Soelden. Sicuramente una bella occasione per Marta Bassino per confermare il suo pettorale rosso di leader della classifica, ma anche per Federica Brignone per trovare la prima vittoria della stagione. C’è poi curiosità nel vedere due atlete, Asja Zenere e Martina Peterlini: la prima vuole confermarsi dopo gli ottimi risultati in gigante tra Coppa Europa e Sestriere, mentre la ...

Sull'arcogli impianti sono tutti aperti mentre sugli Appennini abbiamo un grosso problema - ... Avere l'Appennino chiuso diventa un problema per loin centro Italia'. Già gongolano dal ...... e gli uomini jet sono già in pista per competere in una delle loro piste preferite: la Stelvio di Bormio che, ormai da tempo, è entrata tra le classiche assolute dello, al pari di ...E’ tutto pronto a Bormio per ospitare la due giorni di Coppa del Mondo. Solo il tempo di festeggiare rapidamente il Natale, in famiglia o coi propri team, e gli uomini jet sono già in pista per compet ...I primi nove mesi del 2022 segnano un forte recupero per il settore turistico con le presenze negli esercizi extra-alberghieri sono tornate ai livelli pre-pandemici ...