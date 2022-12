Perché l’Eredità oggi sabato 24 dicembre 2022 non va in onda? Quando ritorna Flavio Insinna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 dicembre 2022)24, il consueto appuntamento con— il game quiz di Rai 1 che va intutti i giorni a partire dalle 18.45 — non andrà in. Quale sarà la motivazione di tale assenza e quale programma prenderà il posto diche ogni sera intrattiene e diverte i telespettatori? Cerchiamo adesso di fare chiarezza., chi è il campione di stasera: montepremi e parola vincente della ghigliottina di venerdì 2324non va in? Come anticipato, quest’il programma ...