A conti fatti, nel giro di una settimana ildelè sceso del 25%, grazie non solo all'accordo, non unitario, raggiunto lunedì tra i partner dell'Ue sul price cap, fissato a 180 euro. IL ......primato precedente era il 16 marzo quando ilveniva comprato per 85,3 euro. Oggi anche le consegne a febbraio 2023 scivolano del 7,5% e si attestano a 86,44 euro per MWh. Il crollo del... Metano, prezzo in continua discesa, ma per ora bollette giù solo del 2% L'esperto spiega perché Ad Amsterdam il Ttf segna un calo dell'8,2% 1' DI LETTURA Il prezzo del gas europeo continua la sua caduta incurante delle parole del ministro all’Energia e vicepremier russo, Aleksandr Novak, che min ...Il prezzo del gas europeo continua la sua caduta del tutto incurante delle parole del ministro all’Energia e vicepremier russo, Aleksandr Novak, che ha minacciato di dirottare altrove ...